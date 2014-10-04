В песнях рэпера Toxi$ суд Петербурга не нашел пропаганду наркотических средств

Производство по делу прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) в отношении Андрея Смелянского – рэпера Toxi$. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 16 декабря.

Согласно материалам, Смелянский во "Вконтакте" на своей странице разместил музыкальные композиции "Мой счет", ХО и iCant, содержащие признаки пропаганды наркотиков.

Итак, под пропагандой наркотических средств следует понимать деятельность, направленную на распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, местах их приобретения, способах и местах культивирования, а также совершение иных действий в целях побуждения интереса у зрителя (читателя) к наркотическим средствам, формирование представления о факте потребления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров для достижения состояния наркотического опьянения как допустимого, желательного. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

По результатам проверки эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в песне iCant речь идет о наркотиках, но ее текст "не содержит высказываний, содержащих побуждение к употреблению наркотиков, в нем не выражена положительная оценка запрещенных веществ и/или их употребления". То же самое – в двух других треках.

Так, суд производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

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