За 9 месяцев 2024 в Петербурге сократилось число наркопотребителей

Количество острых отравлений наркотиками и смертей от этого также снизилось.

В Смольном дворце прошло расширенное заседание Антинаркотической комиссии, в рамках которой губернатор Северной столицы Александр Беглов подвел предварительные итоги борьбы с наркоманией в 2024 году, – следует из сообщения пресс-службы городской администрации.

Совместными усилиями исполнительной власти и правоохранительных органов удалось достичь позитивных результатов по ряду направлений. За девять месяцев этого года снизилось количество острых отравлений наркотиками и число умерших от отравления. Сократилось также число состоящих на учете с диагнозом "наркомания". Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Градоначальник подчеркнул, что большинство наркопреступлений происходит с применением информационных технологий. В связи с этим перед властями стоит задача модернизации существующих мер борьбы с распространением запрещенных веществ.

Необходимо находить новые формы и подходы в работе с молодежью. Для этого следует активно использовать результаты конкурсов антинаркотических программ и программ по профилактике правонарушений. В информационной работе - широко внедрять лучшие практики. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что в Кудрово были задержаны распространители растительных наркотиков.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга