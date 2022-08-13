За 9 месяцев 2024 в Петербурге сократилось число наркопотребителей

В Смольном дворце прошло расширенное заседание Антинаркотической комиссии, в рамках которой губернатор Северной столицы Александр Беглов подвел предварительные итоги борьбы с наркоманией в 2024 году, – следует из сообщения пресс-службы городской администрации.
Совместными усилиями исполнительной власти и правоохранительных органов удалось достичь позитивных результатов по ряду направлений. За девять месяцев этого года снизилось количество острых отравлений наркотиками и число умерших от отравления. Сократилось также число состоящих на учете с диагнозом "наркомания".
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Градоначальник подчеркнул, что большинство наркопреступлений происходит с применением информационных технологий. В связи с этим перед властями стоит задача модернизации существующих мер борьбы с распространением запрещенных веществ.
Необходимо находить новые формы и подходы в работе с молодежью. Для этого следует активно использовать результаты конкурсов антинаркотических программ и программ по профилактике правонарушений. В информационной работе - широко внедрять лучшие практики.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Ранее стало известно, что в Кудрово были задержаны распространители растительных наркотиков.
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
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