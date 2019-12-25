В Петербурге участники акции по борьбе с рекламой наркотиков закрасили 93 надписи

На фасадах зданий волонтеры обнаружили еще 36 граффити с рекламой запрещенных веществ.

В Петербурге состоялся очередной рейд волонтерского объединения "Синяя птица", которое занимается борьбой с рекламой наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Активисты закрасили 93 надписи. Кроме того, они заметили еще 36 граффити с преступной рекламой. Вместо них неравнодушные петербуржцы оставили на асфальте изображение синей птицы на белом фоне, которая символизирует стремление к лучшему.

Стать частью команды "Синяя птица" может каждый. Для этого нужно отправить информацию и снимок незаконной рекламы в группу "Волонтёры КОНТАКТА" в социальной сети "ВКонтакте".

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Фото: Piter.tv