В Петербурге у пассажира такси изъяли пакет с гашишем

Автомобиль такси Volkswagen Polo остановили у дома 20 по проспекту Александровской Фермы.

В Петербурге полицейские задержали пассажира такси, который перевозил наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Около 11 часов вечера 10 августа полицейские остановили автомобиль такси Volkswagen Polo у дома 20 по проспекту Александровской Фермы. За рулем находился 63-летний водитель, но полицейских больше интересовал его 41-летний пассажир. При осмотре у него нашли и изъяли пакет с гашишем массой 194 грамма.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Фото: Piter.tv