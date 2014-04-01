Наркопреступность в Петербурге выросла на 5,7%: МВД — о профилактике и цифровых угрозах

Проблема незаконного оборота наркотических средств остается актуальной для крупных городов России, включая Петербург.

Существенное влияние на ситуацию оказывают современные способы распространения запрещенных веществ, в том числе с использованием цифровых технологий. В этих условиях особое значение приобретает как правоохранительная деятельность, так и профилактическая работа. Piter.tv обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти с просьбой прокомментировать итоги 2025 года и текущую ситуацию.

Умеренный рост и увеличение раскрываемости

По данным ведомства, в 2025 году в Петербурге зафиксирован незначительный рост зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 5,7 % по сравнению с 2024 годом. Одновременно увеличилось и число раскрытых преступлений данной категории — на 5,5 %. Более половины раскрытых преступлений относятся к сбытовым составам.

Структура наркопреступности

Как отмечают в МВД, приоритетным направлением остается пресечение наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Доля таких преступлений составляет 43,7 % от общего числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Также одним из актуальных направлений является пресечение деятельности лабораторий по производству наркотических средств. По информации ведомства, 85 % выявленных в 2025 году лабораторий находились на территории Ленинградской области, при этом распространение наркотиков осуществлялось на оба региона.

Начало 2026 года: данные по отдельным категориям преступлений

По оперативным данным за первые два месяца 2026 года отмечается увеличение количества уголовных дел, направленных в суд по фактам легализации (отмывания) доходов, полученных от продажи наркотических средств и психотропных веществ (ст. 174.1 УК РФ).

Кроме того, зафиксирован рост дел по фактам незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2, 3 ст. 228 УК РФ).

Профилактика: работа с молодежью и образовательной средой

Профилактическая работа ведется на постоянной основе и охватывает, в том числе, образовательные учреждения. За школами и колледжами закреплены сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних — они регулярно работают с учащимися, включая подростков, состоящих на учете.

Для предупреждения правонарушений и привлечения внимания к проблеме наркопотребления в городе регулярно проходят профилактические акции. Например, в 2025 году были проведены такие акции, как "Чистое поколение", "Сообщи, где торгуют смертью", "Призывник", "Мак-2025", мероприятия "Время НЕзависимых", а также федеральная операция "Канал — Западная Двина".

Сотрудники полиции также участвуют в межведомственных проектах — таких как "Месячник антинаркотических мероприятий", "Декада здорового образа жизни" и "Неделя безопасного интернета".

