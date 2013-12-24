В Кудрово задержаны распространители растительных наркотиков

Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ и по части 2 статьи 228 УК РФ.

Во вторник, 10 декабря у дома 9/8 на Ленинградской улице в Кудрово, по результатам полученной оперативной информации, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка задержали 61-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, при проведении личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты два запечатанных пакета весом около 1 кг, каждый из которых содержал по пять брикетов с растительным веществом, а также три других запечатанных пакета с растительным веществом весом приблизительно 600 гр. Согласно экспертному заключению, в двух из изъятых брикетов находилось по 96 гр наркотика "гашиш". Анализ содержимого оставшихся брикетов продолжается.

Позже, в квартире 49/2 по улице Ударников, полицейские задержали еще одного сообщника — 54-летнего мужчину с судимостью. В результате обыска в его квартире оперативники нашли полимерный пакет с 45 гр "гашиша", наличные деньги в размере 81 600 рублей, мобильный телефон, весы и банковские карты.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ и по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемые задержаны в соответствии с частью 91 УПК РФ. Оперативно-следственные действия продолжаются для выяснения каналов поставки запрещенных веществ и соучастников преступлений.

Ранееполиция задержала петербуржца, по вине которого мужчина получил смертельную травму головы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти