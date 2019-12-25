В Петербурге арестовали интернет-наркоторговца

Мужчину подозревают в производстве и распространении наркотических средств.

Во вторник, 14 сентября, сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в продаже наркотических веществ через интернет-магазин и "закладки" на территории города и области, сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе проверки установлено, что 19 августа подозреваемый оставил​ рюкзак с закладками на Советской улице, 67, в посёлке Рощино. Также во время обыска у мужчины изъяли более 100 закладок, а через некоторое время в разных районах области нашли еще 24 закладки. Изъятое исследуют в рамках экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье о попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств. Подозревамый арестован.

Ранее мы писали, что неизвестные украли гараж в Ленобласти.

Фото: Pexels