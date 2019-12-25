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В Петербурге арестовали интернет-наркоторговца
Сегодня, 13:30
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В Петербурге арестовали интернет-наркоторговца

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Мужчину подозревают в производстве и распространении наркотических средств.

Во вторник, 14 сентября, сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в продаже наркотических веществ через интернет-магазин и "закладки" на территории города и области, сообщил источник в правоохранительных органах. 

В ходе проверки установлено, что 19 августа подозреваемый оставил​ рюкзак с закладками на Советской улице, 67, в посёлке Рощино. Также во время обыска у мужчины изъяли более 100 закладок, а через некоторое время в разных районах области нашли еще 24 закладки.  Изъятое исследуют в рамках экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье о попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств. Подозревамый арестован.

Ранее мы писали, что неизвестные украли гараж в Ленобласти.

Фото: Pexels

Теги: борьба с наркотиками, задержание, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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