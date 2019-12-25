Необычная кража: неизвестные украли гараж в Ленобласти

Гараж похитили на "Соболе".

В четверг, 16 сентября, Piter.tv стало известно о необычной краже, которую теперь расследуют сотрудники полиции. Как сообщил источник в правоохранительных органах, неизвестные украли гараж.

В участок полиции по Ломоносовскому району поступило сообщение о краже от мужчины. Он рассказал, что 12 сентября около полудня неизвестные мужчины на микроавтобусе, "Форд" или "Ситроен" совершили хищение разобранного гаража.

Позже выяснилось, что воры ездят на ГАЗ "Соболь" 2005 года выпуска, а номера машины числятся как архивные. Теперь машину разыскивают.

Ранее мы писали, что уроженец Карелии задержан в Петербурге за конфликт на парковке.

Фото: Piter.tv