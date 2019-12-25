Уроженец Карелии задержан в Петербурге за конфликт на парковке

Задержанный избил мужчину в ходе конфликта и залил его газом.

В четверг, 16 сентября, Piter.tv стало известно о раскрытом преступлении, которое было совершено на проспекте Авиаконструкторов.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, полицейские нашли и арестовали напавшего на мужчину уроженца Карелии. Конфликт возник во дворе дома №35 по проспекту Авиаконструкторов около 23 часов вечера 11 сентября. Двое мужчин, пешеход и водитель "Ниссан Теана" начали спорить из-за нарушения ПДД. Последний залил оппонента газом и избил его, а затем скрылся с места. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на Богатырском наряд полиции за мелкое хулиганство во вторник, 14 сентября. У мужчины нашли много поддельных документов, в том числе на личность сотрудника полиции. Через некоторое время выяснилось, что именно он напал на пешехода 11 сентября.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали мальчика после попытки сбежать из дома через окно.

Фото: Piter.tv