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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге машины на Софийской улице
Сегодня, 13:38
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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге машины на Софийской улице

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Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля на Софийской улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 24 мая поступила информация о том, что у дома 59 по Софийской улице горит машина. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили частично выгоревшую иномарку Volkswagen. Также полыхал автомобиль Hyundai, припаркованный поблизости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). 

Вечером 25 мая у дома 59 по Софийской улице по подозрению в совершении этого преступления задержали 44-летнего петербуржца. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге отправлен в СИЗО подозреваемый в попытке диверсии на аэродроме в Карелии.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга

Теги: поджог машины, софийская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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