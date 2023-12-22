Полицейские задержали подозреваемого в поджоге машины на Софийской улице

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля на Софийской улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 24 мая поступила информация о том, что у дома 59 по Софийской улице горит машина. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили частично выгоревшую иномарку Volkswagen. Также полыхал автомобиль Hyundai, припаркованный поблизости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Вечером 25 мая у дома 59 по Софийской улице по подозрению в совершении этого преступления задержали 44-летнего петербуржца. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге отправлен в СИЗО подозреваемый в попытке диверсии на аэродроме в Карелии.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга