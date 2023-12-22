На Софийской улице полыхали автомобили

В фургоне марки Volkswagen происходило горение в кабине на площади 7 "квадратов", в автомобиле бренда Hyundai оплавился бампер.

Во Фрунзенском районе вечером 24 мая произошел автомобильный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании у дома 60 по Софийской улице поступила на пульт спасателей в 22:34. В фургоне марки Volkswagen полыхало в кабине на площади 7 "квадратов", в машине бренда Hyundai оплавился бампер. К 22:46 огонь ликвидировали.

Сведений о пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Загородной улице горело неэксплуатируемое здание.

Видео, фото: Telegram / Топ новости Петербурга