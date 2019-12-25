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Минцифры: На отсрочку IT-специалистов от армии подали 900 заявок на 2 000 человек
Сегодня, 14:07
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Минцифры: На отсрочку IT-специалистов от армии подали 900 заявок на 2 000 человек

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Максут Шадаев рассказал о льготах для специалистов в сфере IT.

На отсрочку IT-специалистов от армии подали 900 заявок на 2 000 человек. Соответствующее заявление на правительственном брифинге с журналистами сделал глава министерства по цифровому развитию Максут Шадаев.

Уже подано порядка 900 заявок на примерно 2 тыс. человек на получение отсрочки от армии для IT-специалистов.

Максут Шадаев, глава Минцифры России

Эксперт заметил, что представители Минцифры и Минфина на днях совместно согласовали поправки в Налоговый кодекс России, необходимые для предоставления льготных условий отечественным специалистам в IT-отрасли. По данным министерства по финансам, уже в мае или июне данный пакет с изменениями может быть одобрен на заседаниях в Государственной Думе РФ.

Глава Минобрнауки стал председателем совета директоров "ИТМО Хайпарк".

Фото и видео: Правительство России

Теги: it-сфера, it-технологии, максут шадаев, минцифры, налоговый кодекс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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