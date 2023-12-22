Стало известно, что будет в подарочной коробке для новорождённого в Петербурге

Планируется, что такие подарки начнут вручать молодым родителям уже с 1 августа.

Смольный представил предварительный перечень вещей, из которых будет состоять подарочный набор, вручаемый при рождении малыша. Проект распоряжения появился на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.

Родители будут получать коробку с логотипом, где будут представлены: погремушка, пять грызунков, интерактивная музыкальная игрушка, флисовый комбинезон, игрушка для купания, приставная рамка с игрушками для малышей, ночник, увлажнитель воздуха, стерилизатор и подогреватель для бутылочек, видеоняня и фотоальбом с брошюрой.

Планируется, что такие подарки начнут вручать молодым родителям уже с 1 августа. Получить подарок можно в районном ЗАГСе. Для этого хотя бы у одного из родителей должна быть прописка или временная регистрация в Петербурге.

Ранее стало известно, что подарочный набор для новорождённых в Петербурге обойдётся в 15 тысяч рублей.

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