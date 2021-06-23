Путин поставил под сомнение объективность показателей по COVID-19 в южных странах

В 2020 году зарубежные клиники отказывались принимать иностранных туристов.

Президент России Владимир Путин усомнился в объективность официальных данных по COVID-19 в южных странах, зависящих от туристов, в том числе из РФ. Об этом он сказал в ходе совещания с членами Правительства.

Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства обратился с просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой рассказать, как организовано сотрудничество с другими государствами в тех ситуациях, когда человек заразился COVID-19 во время отдыха и был вынужден обратиться за медицинской помощью по месту пребывания. Путин отметил, что в 2020 году медицинские учреждения отказывали таким туристам в услугах.

Ранее мы сообщали, что россияне отказываются от отечественных курортов в пользу Турции. По сообщению некоторых туроператоров данная процедура обмена путевок обратно с России на Турцию проблематична и чаще всего несет за собой дополнительные траты. Также отмечается, что в настоящее время это явление не массовое, обмен путевок в пользу курортов Турции производят единицы.

Видео: kremlin.ru

