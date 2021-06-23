Путин: в регионах РФ сохраняется напряженная ситуация с природными пожарами и паводками

Глава государства напомнил, что недавно произошло серьезное наводнение в Крыму.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с лесными пожарами и паводками в настоящее время на территории страны остается напряженной. Об этом он сказал в ходе совещания с членами Правительства РФ.

Мы знаем, что в некоторых регионах Российской Федерации, министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне, сохраняются [напряженные] ситуации с паводками и пожарами. Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства напомнил, что недавно от стихии пострадали некоторые районы Крыма. По его словам, он призвал усилить в данном регионе группировку МЧС и подключить другие силовые ведомства, включая армию РФ. Кроме того, Путин обратился к главам МЧС и Минобороны страны с просьбой доложить об организации работы на местах ликвидации последствий в Крыму.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что он поручил расчистить Ялту от последствий наводнения до 28 июня.

Видео: kremlin.ru