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Путин: в регионах РФ сохраняется напряженная ситуация с природными пожарами и паводками

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Глава государства напомнил, что недавно произошло серьезное наводнение в Крыму.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с лесными пожарами и паводками в настоящее время на территории страны остается напряженной. Об этом он сказал в ходе совещания с членами Правительства РФ.

Мы знаем, что в некоторых регионах Российской Федерации, министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне, сохраняются [напряженные] ситуации с паводками и пожарами.

Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства напомнил, что недавно от стихии пострадали некоторые районы Крыма. По его словам, он призвал усилить в данном регионе группировку МЧС и подключить другие силовые ведомства, включая армию РФ. Кроме того, Путин обратился к главам МЧС и Минобороны страны с просьбой доложить об организации работы на местах ликвидации последствий в Крыму.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что он поручил расчистить Ялту от последствий наводнения до 28 июня.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, лесные пожары, минобороны рф, мчс, паводки
Категории: Новости России, Лента новостей,

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