Путин: в регионах РФ сохраняется напряженная ситуация с природными пожарами и паводками

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с лесными пожарами и паводками в настоящее время на территории страны остается напряженной. Об этом он сказал в ходе совещания с членами Правительства РФ.
Мы знаем, что в некоторых регионах Российской Федерации, министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне, сохраняются [напряженные] ситуации с паводками и пожарами.
Владимир Путин, президент РФ
Также глава государства напомнил, что недавно от стихии пострадали некоторые районы Крыма. По его словам, он призвал усилить в данном регионе группировку МЧС и подключить другие силовые ведомства, включая армию РФ. Кроме того, Путин обратился к главам МЧС и Минобороны страны с просьбой доложить об организации работы на местах ликвидации последствий в Крыму.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что он поручил расчистить Ялту от последствий наводнения до 28 июня.
Видео: kremlin.ru
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