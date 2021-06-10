Регионы получат более свыше 2,5 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами

Большая часть этих средств предназначена для 25 регионов РФ.

Правительство России выделит более 2,5 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами в регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе онлайн-заседания кабмина.

По его словам, большая часть этих средств предназначена для 25 регионов государства.

В ряде регионов сейчас сложная ситуация, чтобы помощь им быстрее ликвидировать возгорание, выделим свыше 2,5 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, что оставшиеся средства направят для мониторинга пожарной обстановки в 50 регионах страны. На эти деньги предполагается организовать наблюдение с земли и воздуха, чтобы эффективнее бороться с огнем и предотвращать его распространение.

Ранее лесной пожар подошел на 250 метров к поселку Хандыга в Томпонском районе Якутии.

Видео: Правительство России