  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:11
134
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Регионы получат более свыше 2,5 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами

0 0

Большая часть этих средств предназначена для 25 регионов РФ.

Правительство России выделит более 2,5 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами в регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе онлайн-заседания кабмина.

По его словам, большая часть этих средств предназначена для 25 регионов государства.

В ряде регионов сейчас сложная ситуация, чтобы помощь им быстрее ликвидировать возгорание, выделим свыше 2,5 млрд рублей.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, что оставшиеся средства направят для мониторинга пожарной обстановки в 50 регионах страны. На эти деньги предполагается организовать наблюдение с земли и воздуха, чтобы эффективнее бороться с огнем и предотвращать его распространение.

Ранее лесной пожар подошел на 250 метров к поселку Хандыга в Томпонском районе Якутии.

Видео: Правительство России

Теги: лесной пожар, михаил мишустин, правительство рф
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии