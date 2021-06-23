Аксенов: Ялту расчистят от последствий наводнения до 28 июня

В ликвидации последствий примут участие более 22 тысяч военных и спасателей.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что он поручил расчистить Ялту от последствий наводнения до 28 июня. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое опубликовано на его странице "ВКонтакте".

По его словам, это является сверхзадачей, однако она будет выполнена в срок.

Мы поставили задачу и назвали ее амбициозной - это расчистка в полном объеме города Ялты до понедельника, 28 числа. Сергей Аксенов, глава республики Крым

Он подчеркнул, что в работах по расчистке Ялты задействованы более 22 тысяч представителей армии России и МЧС.

Напомним, 17 июня на Крым обрушился мощный циклон. Сильные многодневные ливни стали причиной подтопления Керчи, которая расположена на востоке полуострова. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Властями был введен режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС на протяжении долгого времени откачивали воду в жилых дворах. Большой ущерб был нанесен жилым зданиям, расположенным в низинах.

Ранее была озвучена стоимость работ по восстановлению инфраструктуры в Крыму.

Видео: ВК/Сергей Аксенов

