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Озвучена стоимость работ по восстановлению инфраструктуры в Крыму

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Стоимость работ объявлена по предварительным подсчетам.

На восстановление дорог и инфраструктуры в подтопленных районах Крыма потребуется более 5,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

Недавно Крым посетил замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков. Он приехал в регион, чтобы координировать борьбу с паводком. Булгаков облетел населенные пункты, пострадавшие от потопа. По итогам рабочей поездки он провел совещание по оказанию помощи населению. Министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская заявила о выплате первой неотложной помощи пострадавшим от наводнения. По предварительным данным, одному пострадавшему заплатят от 10 до 100 тысяч рублей на человека.

Напомним, в четверг на Крым обрушился мощный циклон, который привел к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Потом наводнения начались в Ялте, Феодосии, Ленинском и Кировском районе Крыма. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мы сообщили, что Instagram в России разрешил добавлять фоновую музыку в "истории".

Теги: дороги, крым, наводнение, оползень, потоп
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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