Instagram в России разрешил добавлять фоновую музыку в "истории"

Официального объявления о запуске музыки пока не последовало.

Instagram запустил новую функцию на территории России. Теперь пользователи соцсети смогут добавить музыку в сторис.

Впервые о музыке в "историях" российских пользователей заговорили в 2018 году. Российские пользователи получили возможность добавлять музыку в сторис из-за ошибки, которую в скором времени устранили. Тогда руководство Instagram написало в Facebook, что намерено предоставить доступ к этой функции большему количеству людей, но в России о запуске функции пока говорить рано. Теперь функция стала доступна. Чтобы добавить музыку в сторис достаточно выбрать фото или видео из галереи, запустить его в приложении и добавить стикер "музыка".

Ежедневно разделом "Истории" пользуются около 400 млн человек. В Европе данная функция доступна с декабря 2020 года.

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Фото: pixabay