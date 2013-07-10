Власти Индии предупредили об опасности новейшего штамма коронавируса

Ученые доказали, что "Дельта плюс" отличается от предыдущего штамма более высокой скоростью распространения.

Министерство здравоохранения Индии напомнило властям густонаселенных штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма коронавируса под названием "Дельта плюс".

Результаты исследований предоставил научный центр INSACOG. Там специалисты изучают штаммы коронавируса. Кроме того, несколько десятков местных лабораторий уже доказали, что "Дельта плюс" более заразный и сильнее поражает клетки легких. Ученые допускают, что этот штамм сможет преодолевать защиту, создаваемую антителами. Индийским властям рекомендовано усилить коронавирусные меры, а также увеличить объемы тестирования и вакцинирования. Медикам предложили дополнительно обследовать тех, кто заражается новейшим штаммом.

Напомним, что "Дельта плюс" впервые обнаружен в Индии. С октября 2020 года новый штамм распространился по всему миру. Мэр Москвы Сергей Собянин 18 июня сказал, что почти у 90% новых пациентов выявлен именно индийский штамм.

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