Назван симптом COVID-19, который есть только у привитых

Ученые советуют при данном симптоме сдать тест на коронавирус.

Британские ученые выявили признак заражения COVID-19, который встречается только у тех, кто привился. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на Express.

По данным СМИ, привитые от коронавируса инфицированные люди начинают часто чихать. Для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 чаще всего чихание является признаком простуды или аллергической реакцией.

Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года. из сообщения исследователей

По словам ученых, данный признак не входит в перечень более распространенных реакций на коронавирус, среди которых находятся повышенная температура, потеря вкуса и обоняния, а также головная боль, диарея и другие. Исследователи советуют при возникновении частого чихания без причины сделать тест на коронавирус.

Ранее руководитель лаборатории НИЦ имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал о том, что вакцина "Спутник V" способна защитить от летальных случаев COVID-19. Он уверен, что препарат практически на 100% защищает привитых от протекания заболевания в тяжелой форме, даже несмотря на появление новых штаммов инфекции.

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