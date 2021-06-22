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МЧС сообщило о возвращении воды в русла рек в Ялте

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Сейчас ведутся работы по вывозу лишнего грунта.

Заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко, заявил, что в настоящее время вода, подтапливающая дома и улицы Ялты вернулась в русла рек. Об этом информирует "РИА Новости".

По его словам, сейчас активно ведутся работы по зачистке русел и вывозу лишнего грунта.

Всю воду, которая шла бесконтрольно и подтопляла населенные пункты и жилые дома и создавала угрозу, оперативно вернули в русла.

Виктор Яцуценко, замминистра МЧС РФ

Напомним, 17 июня на Крым обрушился мощный циклон. Сильные многодневные ливни стали причиной подтопления Керчи, которая расположена на востоке полуострова. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Властями был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают откачивать воду в жилых дворах. Большой ущерб нанесен жилым зданиям, расположенным в низинах. 

Ранее на Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом.

Фото: ВК/Ялта 24 - новости

Видео: YouTube / Ялта-24 Новости

Теги: виктор яцуценко, крым, наводнение, ялта
Категории: Новости России, Лента новостей,

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