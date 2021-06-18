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Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении

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У одного из пациентов оказалась сломана лодыжка.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших при подтоплении. Об этом чиновница написала в собственном аккаунте на Facebook. По словам представительницы местной власти, в настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий никто не погиб, однако есть травмированные. Ранее в регионе был введен режим ЧС.

Жертв, к счастью, нет, пострадали восемь человек.

Янина Павленко, глава Ялты

В посте чиновница уточнила, что одного местного жителя уже прооперировали медики. Он был госпитализирован в больницу с диагнозом "перелом лодыжки". Еще семеро пациентов поступили к врачам с мелкими травмами. Их повреждения не потребуют стационарного лечения.

Янина Павленко рассказала, что с начала ливней в Ялте успело выпасть порядка 135 мм осадков. Это значительно превышает среднемесячную норму осадков  в июне (42 мм). Накрывший Крым циклон покинет регион только к вечеру пятницы. Его сменит менее мощный циклон.

Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией.

Фото: Facebook/Янина Павленко

Видео: Facebook / Янина Павленко

Теги: крым, ливни, потоп, ялта, янина павленко
Категории: Новости России, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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