Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении

У одного из пациентов оказалась сломана лодыжка.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших при подтоплении. Об этом чиновница написала в собственном аккаунте на Facebook. По словам представительницы местной власти, в настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий никто не погиб, однако есть травмированные. Ранее в регионе был введен режим ЧС.

Жертв, к счастью, нет, пострадали восемь человек. Янина Павленко, глава Ялты

В посте чиновница уточнила, что одного местного жителя уже прооперировали медики. Он был госпитализирован в больницу с диагнозом "перелом лодыжки". Еще семеро пациентов поступили к врачам с мелкими травмами. Их повреждения не потребуют стационарного лечения.

Янина Павленко рассказала, что с начала ливней в Ялте успело выпасть порядка 135 мм осадков. Это значительно превышает среднемесячную норму осадков в июне (42 мм). Накрывший Крым циклон покинет регион только к вечеру пятницы. Его сменит менее мощный циклон.

Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией.

Фото: Facebook/Янина Павленко

Видео: Facebook / Янина Павленко