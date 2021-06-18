Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией

Янина Павленко рассказала о поддержке города силами Черноморского флота.

Глава Ялты попросила помощи у командующего Черноморского флота в борьбе со стихией. Начальница местной администрации Янина Павленко рассказала в видеообращении о том, что региону окажет помощь ВМФ РФ. Военные предоставят технику и личный состав для ликвидации последствий ливней и помощи местному населению.

Я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом, нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали мокрых людей для перевозки, доставки в пункты обогрева. Янина Павленко, глава Ялты

В настоящее время в регионе развернуто три пункта для обогрева населения. Туда спасатели эвакуируют граждан, находившихся на подтопленных территориях. В настоящее время в городе введен режим ЧС. В центре Ялты не работает общественный транспорт. Сильный циклон в Крыму закончится ориентировочно к вечеру 18 июня. Его сменит более слабый циклон. Комфортные погодные условия на полуострове установятся с понедельника.

Власти Ялты ввели режим ЧС из-за сильных дождей и подтоплений.

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