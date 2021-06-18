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Власти Ялты ввели режим ЧС из-за сильных дождей и подтоплений

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Въезд в город закрыт.

Власти Ялты ввели режим ЧС из-за сильных дождей и подтоплений. Об этом рассказала глава местной администрации Янина Павленко. Чиновника заметила, что в районе фиксируются сильные подтопления из-за обильных ливней. Специалист объяснила, что за последние 11 часов уровень осадков составляет свыше 90 мм. В населенном пункте из берегов вышли две реки, которые проходят через центр Ялты. Из-за этого властям пришлось перекрыть въезд на территорию города. Очевидцы отметили, что неконтролируемый поток воды  сносит транспортные средства. Сведений о пострадавших или погибших нет.

В настоящий момент в Ялте объявлен режим "чрезвычайная ситуация". Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей.

Янина Павленко, глава городской администрации

Чиновница призвала глав предприятий города, которые не относятся к категории непрерывного цикла производства, отпустить работников по домам.

Месячная норма осадков выпала за ночь в Ялте.

Видео: Telegram / Выборный

Теги: крым, ливни, потоп, регионы, режим чс, ялта, янина павленко
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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