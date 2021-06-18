На горе Ай-Петри осадки превысили месячную норму.

Месячная норма осадков выпала за ночь в Ялте. Об этом рассказали представителя регионального Гидрометцентра. В Крыму уточнили, что ливни прошли в городе, а также на горе Ай-Петри. На горе месячная норма составляет 72 мм, а выпало - 84 мм. осадков. С полуночи 18 июня зафиксировано 42 мм осадков в самой Ялте, 39 мм - на территории Никитского сада, 28 мм - в Севастополе, 28 мм - на Ангарском перевале, 80 мм - в Херсонесе.

В настоящее время синоптики прогнозируют дальнейшую непогоду на полуострове. В течение суток дожди сохранятся. Причиной обильных ливней в регионе стал циклон, проходящий над Крымом. Наиболее серьезные последствия стихии фиксируются на востоке региона, особенно - в Керчи. Там уже выпала двухмесячная норма осадков. Региональные ласти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Видео: Telegram / Крыминформ