За его лодкой вплавь следовали три человека.

Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел затопленную Керчь на плавательном средстве. Ролик с помещением чиновника пострадавшего региона распространился по социальным сетям. На видео запечатлено, что прямо за лодкой руководителя полуострова следуют трое представителей местного ГУ МЧС.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Керчи и Ленинском районе Крыма за ночь выпало такое количество осадков, которое превышает 1,5-месячную норму. Затопленными оказались жилые здания и даже территория городской больницы. Местные жители фиксируют проблемы, связанные с транспортным передвижением. Сейчас передвигаться по региону можно только на лодке.



Видео: ВК/Сергей Аксенов