  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:40
263
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел затопленную Керчь

0 0

За его лодкой вплавь следовали три человека.

Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел затопленную Керчь на плавательном средстве. Ролик с помещением чиновника пострадавшего региона распространился по социальным сетям. На видео запечатлено, что прямо за лодкой руководителя полуострова следуют трое представителей местного ГУ МЧС.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Керчи и Ленинском районе Крыма за ночь выпало такое количество осадков, которое превышает 1,5-месячную норму. Затопленными оказались жилые здания и даже территория городской больницы. Местные жители фиксируют проблемы, связанные с транспортным передвижением. Сейчас передвигаться по региону можно только на лодке.


Видео: ВК/Сергей Аксенов

Теги: гу мчс, затопление, керчь, крым, сергей аксенов
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии