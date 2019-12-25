За ночь в регионе выпала 1,5-месячная норма осадков.

В Керчи ливень подтопил 12 домов и городскую больницу. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. Эксперты рассказали об уровне осадков, выпавших в ночь на 17 июня.

Подтоплено 12 домовладений, также в зоне подтопления находится городская больница №1. В больнице подтоплен цокольный этаж. Но эвакуация больных не планируется. источник ТАСС

Известно, что ливень также подтопил 18 жилых зданий в селе Приозерное. Из данного населенного пункта, находящегося под Керчью, эвакуированы 40 местных жителей. дежурный синоптик Гидрометцентра Крыма объяснил, что за четыре часа в регионе выпала почти 1,5 месячная норма осадков. Главе полуострова Сергею Аксенову пришлось перенести совещание по реализации инвестиционных проектов для того, чтобы отправиться на восток региона (Керчь и Ленинский район).

Ливень ограничил транспортное передвижение. Парализован проезд по центральным улицам и на перекрестках Керчи. Населению не рекомендованы поездки на личном транспорте.

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Фото: Kerch.FM