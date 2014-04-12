Пыльные бури накрыли Северный Казахстан

На кадрах видно, что пыль идет буквально стеной, при этом видимость почти нулевая.

В нескольких районах Северо-Казахстанской области 18 мая наблюдались мощные пыльные бури. Местные жители в соцсетях делились видео с этим природным явлением.

На кадрах видно, что пыль идет буквально стеной, при этом видимость почти нулевая. Катаклизмы были зафиксированы в Акжарском, Уалиханоском и Тайыншинском районах. В Тайынше были зарегистрированы порывы ветра скоростью 33 м/с, что считается стихийным гидрометеорологическим явлением.

Синоптики назвали причинами этого жуткого природного явления засушливую погоду и резкую перемену температуры воздуха.

В январе три человека стали жертвами снежной бури в Испании.

Видео: YouTube / Aizhana Tugelbayeva; YouTube / KAZINFORM