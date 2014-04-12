Пыльные бури накрыли Северный Казахстан

В нескольких районах Северо-Казахстанской области 18 мая наблюдались мощные пыльные бури. Местные жители в соцсетях делились видео с этим природным явлением.
На кадрах видно, что пыль идет буквально стеной, при этом видимость почти нулевая. Катаклизмы были зафиксированы в Акжарском, Уалиханоском и Тайыншинском районах. В Тайынше были зарегистрированы порывы ветра скоростью 33 м/с, что считается стихийным гидрометеорологическим явлением.
Синоптики назвали причинами этого жуткого природного явления засушливую погоду и резкую перемену температуры воздуха.
В январе три человека стали жертвами снежной бури в Испании.
Видео: YouTube / Aizhana Tugelbayeva; YouTube / KAZINFORM
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