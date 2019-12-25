В Крыму ввели режим ЧС из-за затоплений

Больше всего пострадала Керчь.

На всей территорий Крыма из-за последствий ливней принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

Согласно последним данным, в настоящее время в Крыму остаются частично затопленными пять муниципальных образований. Больше всего от стихии пострадала Керчь, где вод водой оказались около 200 домов.

Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС. ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме. Сергей Аксенов, глава Крыма

По его словам, комиссия начнет работу сразу же после схода воды. Будет определен размер ущерба, а также будут выявлены причины подтопления. В настоящее время ведется оперативная работа по откачке воды и расчистке автомобильных дорог от последствий обильных дождей.

Напомним, в Керчи и Ленинском районе Крыма за ночь выпало двухмесячная норма осадков. Затопленными оказались жилые здания, а также территория городской больницы. Местные жители заявляют о проблемах с транспортным передвижением. Сейчас передвигаться по региону можно только на лодке.

Ранее в Воронеже произошла авария на магистральном водоводе. Без воды остались около 300 тысяч жителей города.

Видео: Telegram / Крым 24