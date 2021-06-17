В Воронеже произошла авария на водоводе

Без воды остались около 300 тысяч жителей города.

Жители нескольких районов Воронежа остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного района.

Сообщается, что без воды остались около 300 тысяч жителей города. Авария произошла утром 17 июня. В настоящее время ведутся работы по ее устранению. К домам, которые лишились водоснабжения, организован подвоз воды.

Все многоквартирные дома в Железнодорожном районе остаются без воды. Без воды весь Железнодорожный район и весь Левобережный район. из сообщения пресс-службы

По данным ГУ МЧС по региону, из-за аварии на магистральном водоводе оказались частично затопленными 12 участков и пять частных домов. Сотрудники спасательной службы производят откачку воды.

Ранее в Керчи ливень подтопил 12 домов и городскую больницу.

Видео: ГУ МЧС по Воронежской области