В Воронеже произошла авария на водоводе

Жители нескольких районов Воронежа остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного района.
Сообщается, что без воды остались около 300 тысяч жителей города. Авария произошла утром 17 июня. В настоящее время ведутся работы по ее устранению. К домам, которые лишились водоснабжения, организован подвоз воды.
Все многоквартирные дома в Железнодорожном районе остаются без воды. Без воды весь Железнодорожный район и весь Левобережный район.
из сообщения пресс-службы
По данным ГУ МЧС по региону, из-за аварии на магистральном водоводе оказались частично затопленными 12 участков и пять частных домов. Сотрудники спасательной службы производят откачку воды.
Ранее в Керчи ливень подтопил 12 домов и городскую больницу.
Видео: ГУ МЧС по Воронежской области
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