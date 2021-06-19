Алексей Данилов прокомментировал ливни на территории Керчи и Ялты.

На Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом. Об этом местным журналистам сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По мнению экспертов, несмотря на попытку чиновника выразить сожаление по поводу ситуации в регионе, его речь напоминала больше как издевка над пострадавшими людьми. При этом Керчь и Ялту чиновник назвал украинскими.

Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу. Алексей Данилов, секретарь СНБО

Напомним, что ливни на территории Крыма привели к подтоплению более 300 домовладений. Больше всего пострадала восточная часть полуострова. В Керчи и ближайших районах выпала двухмесячная норма осадков за одну ночь. С пятницы мощный циклон обрушился на Ялту, что привело к выходу из берегов двух рек. На данный момент известно об одном погибшем, местная жительница пропала без вести. Также есть 18 пострадавших.

В Керчи восстановили работу общественного транспорта после подтоплений.

Видео: Facebook / Рада національної безпеки і оборони України