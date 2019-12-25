В Керчи восстановили работу общественного транспорта после подтоплений

Об этом рассказал глава города Сергей Бороздин.

В Керчи возобновилась работу общественного транспорта после подтоплений. Об этом на собственной странице в социальной сети Facebook написал глава администрации города Сергей Бороздин.

Движение общественного транспорта осуществляется в полном объёме, в том числе по улицам Пирогова, Самойленко. Сергей Бороздин, глава Керчи

Напомним, что несколько дней назад Крым накрыл мощный циклон. От ливней пострадали несколько районов. За одну ночь в Керчи выпало в два раза больше осадков, чем за обычную месячную норму (82 мм). Из-за ситуации оказалась затоплена центральная часть населенного пункта. С пятницы циклон перешел в Ялту. Там вода также затруднила движение по дорогам, реки вышли из берегов. В настоящее время один местный житель считается пропавшим без вести, еще один - погибшим. Пострадали 18 человек.

Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи.

Фото: Facebook/Сергей Бороздин