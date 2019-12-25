Непогода в Крыму сохранится.

Уровень воды в Керчи опустился на 1,5 метра за ночь. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на региональную пресс-службу ГУ МЧС. По данным специалистов, из подтопленной зоны удалось эвакуировать 1387 местных жителей, среди которых 238 человека - несовершеннолетние. Для них открыты четыре пункта временного размещения. Там остались 155 человек, включая 39 детей.

Уровень воды на данный момент в городе Керчь составляет от 40 до 80 сантиметров. Снижение на 1,2-1,6 метра. пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Напомним, что с последствиями стихии справляются сотрудники центра "Лидер". Рабочие очистили от упавших деревьев 14 дворов. Также помощью району после ливней занимаются рабочие из "Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". В операции задействованы 305 представителей ведомства.

Синоптики полагают, что 18 июня в первой половине дня на Крым обрушатся дожди, грозы и сильный южный ветер. Его скорость будет достигать до 20-25 метров в секунду. В Симферополе выпадет более 30 миллиметров осадков.

В Керчи ливень подтопил 12 домов и городскую больницу.

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