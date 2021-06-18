Глава Крыма поблагодарил сотрудников экстренных ведомств, помогавших в ликвидации последствия подтопления города.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи. Об этом чиновник рассказал в интервью местным журналистам. Эксперт заметил, что говорит о людях, которые помогали ликвидировать последствия подтопления в городе, а также тех, кто вплавь сопровождал лодки во время эвакуации населения.

Самое малое, что могут сделать органы власти, это слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Поощрим всех, включая пловцов, которые наш Крым вчера продвигали. Молодцы МЧС, двигались уверенно, кроль был хороший. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что 17 июня Аксенов прибыл в Керчь для оценки последствий стихии. Город оказался подтопленным из-за сильных ливней, которые пришли из-за циклона. Ролик с посещением чиновника Керчи вызвало общественный резонанс. На кадрах было зафиксировано, как за моторной лодкой главы Крыма плывут люди в гидрокостюмах. Руководитель МЧС по региону Сергей Садаклиев заявил, что сотрудники обеспечивали безопасность и сопровождали лодку в целях исключения каких-либо происшествий. Аналогичные действия предпринимались для всех жителей, которые эвакуировались из Керчи.

Крым запросит помощь федерального центра для компенсации ущерба от ливней.

Видео: Facebook / Сергей Аксенов