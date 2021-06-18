Крым запросит помощь федерального центра для компенсации ущерба от ливней. Такое заявление местным журналистам сделал глава региона Сергей Аксенов. Чиновник рассказал, что много населенных пунктов оказалось подтопленными. В настоящее время специалисты определяют материальный ущерб, который нанесла полуострову стихия. Спикер заметил, что лично делает доклады по обстановке Владимиру Путину.
Чиновник заметил, что в ситуации с ливнями также есть положительный фактор. За несколько дней местные водохранилища оказались заполнены пресной водой.
Загорское водохранилище получило почти миллион кубометров воды за сутки, и каждый день будут притоки, и будет прибавляться. Возможно, уйдет проблема с подачей воды
Сергей Аксенов, глава Крыма
В настоящее время представители ГУ МЧС продолжают откачивать воду в жилых дворах. Больше всего пострадали те здания, которые расположены в низинах. Для пострадавших от стихии власти подготавливают порядок возмещения причиненного ущерба.
В Крыму ввели режим ЧС из-за затоплений.
Видео: Facebook / Сергей Аксенов
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