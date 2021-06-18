Сергей Аксенов докладывает о ситуации в регионе главе государства.

Крым запросит помощь федерального центра для компенсации ущерба от ливней. Такое заявление местным журналистам сделал глава региона Сергей Аксенов. Чиновник рассказал, что много населенных пунктов оказалось подтопленными. В настоящее время специалисты определяют материальный ущерб, который нанесла полуострову стихия. Спикер заметил, что лично делает доклады по обстановке Владимиру Путину.

Чиновник заметил, что в ситуации с ливнями также есть положительный фактор. За несколько дней местные водохранилища оказались заполнены пресной водой.

Загорское водохранилище получило почти миллион кубометров воды за сутки, и каждый день будут притоки, и будет прибавляться. Возможно, уйдет проблема с подачей воды Сергей Аксенов, глава Крыма

В настоящее время представители ГУ МЧС продолжают откачивать воду в жилых дворах. Больше всего пострадали те здания, которые расположены в низинах. Для пострадавших от стихии власти подготавливают порядок возмещения причиненного ущерба.

В Крыму ввели режим ЧС из-за затоплений.

Видео: Facebook / Сергей Аксенов