Россияне отказываются от отечественных курортов в пользу Турции

По словам туроператоров, это может повлечь за собой дополнительные траты.

Российские туристы после возобновления полетов в Турцию начали отказываться от путевок на отечественные курорты. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на исполнительного директор Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно. Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР

По сообщению некоторых туроператоров данная процедура обмена путевок обратно с России на Турцию проблематична и чаще всего несет за собой дополнительные траты. Также отмечается, что в настоящее время это явление не массовое, обмен путевок в пользу курортов Турции производят единицы.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Ранее мы сообщали, что "Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул.

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