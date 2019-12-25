Пользователям Instagram могут разрешить публиковать посты с компьютера

Представитель американской компании Facebook Кристин Пай заявила, что соцсеть Instagram тестирует функцию, которая позволит размещать публикации в профиле с помощью компьютера. Об этом сообщает Bloomberg.
Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы усовершенствовать этот процесс, мы тестируем возможность создавать сообщения в ленту Instagram через браузер на персональном компьютере, - сказала Кристин Пай.
По информации издания, это решение является частью масштабного плана развития платформы.
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Фото: pixabay
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