Илья Кива поздравил Минск с Днем Независимости.

В Верховной Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии. В собственном Telegram-аккаунте депутат Илья Кива, представляющий политическое движение "Оппозиционная платформа – За жизнь", опубликовал видеообращение к жителям республики по случаю Дня независимости страны.

Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения. Илья Кива, украинский депутат

По словам политика, белорусский народ является для украинцев "родным и братским". При этом Киева напомнил, что жителям соседней страны удалось защитить и отстоять свою независимость, которой, в отличие от них, Украина лишилась. Депутат уверен, что Белоруссия всегда будет для Киева примером борьбы за собственное настоящее и будущее, а также за историческое прошлое.

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