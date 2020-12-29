Чемпион мира по кикбоксингу задержан в Москве. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на компанию Gagarin Sports Management, которая представляет интересы белорусского спортсмена Алексея Кудина. Мужчина является заслуженным мастером спорта в республике, а также чемпионом по тайскому боксу среди любителей, чемпионом по кикбоксингу среди профессионалов.
Алексей Кудин задержан в Москве, мы в курсе этой ситуации. Однако не знаем деталей и обстоятельств, в связи с которыми он задержан
собеседник агентства
Кудин должен был выступать в поединках кулачных боев Bare Knuckle FC, которые проводит американская организация.
Составлен список самых влиятельных людей российского футбола.
Фото: Piter.tv
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