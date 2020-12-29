Белоруса Алексея Кудина задержала российская полиция.

Чемпион мира по кикбоксингу задержан в Москве. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на компанию Gagarin Sports Management, которая представляет интересы белорусского спортсмена Алексея Кудина. Мужчина является заслуженным мастером спорта в республике, а также чемпионом по тайскому боксу среди любителей, чемпионом по кикбоксингу среди профессионалов.

Алексей Кудин задержан в Москве, мы в курсе этой ситуации. Однако не знаем деталей и обстоятельств, в связи с которыми он задержан собеседник агентства

Кудин должен был выступать в поединках кулачных боев Bare Knuckle FC, которые проводит американская организация.

Составлен список самых влиятельных людей российского футбола.

Фото: Piter.tv