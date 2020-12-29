Составлен список самых влиятельных людей российского футбола

Артем Дзюба занял в нем 29-е место, Андрей Аршавин 41-е.

Президент Российского футбольного союза (РФС), председатель правления и гендиректор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков занял первое место в списке самых влиятельных людей российского футбола. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

На второй строчке рейтинга председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. В 2005 году компания приобрела контрольный пакет акций петербургского футбольного клуба "Зенит". С тех пор команда выиграла шесть чемпионатов и три Кубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Тройку лидеров замкнул помощник президента РФ и член попечительского совета РФС Игорь Левитин, который курирует футбол со стороны государства. В топ-5 также попали вице-президент ПАО "Лукойл" и владелец "Спартака" Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер.

Всего в списке самых влиятельных людей российского футбола оказались 50 имен. В их числе есть нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который занял 29-е место, и экс-зенитовец, а ныне директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Академии "Зенита" Андрей Аршавин. Он на 41-й строчке рейтинга.

Этот рейтинг публикуется впервые. В основе такие критерии, как влиятельность человека в футбольной сфере, авторитет внутри футбольного сообщества и общественная поддержка.

Ранее мы писали, что Александр Кокорин может продолжить карьеру в Италии.

Фото: pixabay.com