Александр Кокорин может продолжить карьеру в Италии

Игроком заинтересовался ФК "Фиорентина".

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может продолжить футбольную карьеру в итальянской "Фиорентине". Об этом заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс" директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

В настоящий момент итальянцы ведут переговоры со "Спартаком" о переходе Кокорина. Однако официального предложения игроку пока не поступало. Если будет достигнута договоренность, сумма трансфера составит около 5 млн евро. В "Спартаке" Кокорин получает 3 млн евро в год, "Фиорентина" предлагает зарплату около 1,7 млн.

Александр Кокорин играет за "Спартак" с сезона 2020/2021. В составе красно-белых нападающий провел десять матчей, в которых забил два гола с пенальти и сделал две результативные передачи.

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Фото: ВКонтакте / Александр Кокорин