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Александр Кокорин может продолжить карьеру в Италии
Сегодня, 15:29
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Alena_Zinovieva

Александр Кокорин может продолжить карьеру в Италии

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Игроком заинтересовался ФК "Фиорентина".

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может продолжить футбольную карьеру в итальянской "Фиорентине". Об этом заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс" директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

В настоящий момент итальянцы ведут переговоры со "Спартаком" о переходе Кокорина. Однако официального предложения игроку пока не поступало. Если будет достигнута договоренность, сумма трансфера составит около 5 млн евро. В "Спартаке" Кокорин получает 3 млн евро в год, "Фиорентина" предлагает зарплату около 1,7 млн.

Александр Кокорин играет за "Спартак" с сезона 2020/2021. В составе красно-белых нападающий провел десять матчей, в которых забил два гола с пенальти и сделал две результативные передачи.

Ранее мы писали, что "Зенит" заинтересовался полузащитником румынского "Стяуа" Деннисом Маном.

Фото: ВКонтакте / Александр Кокорин

Теги: александр кокорин, спартак
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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