В нынешнем сезон футболист забил 13 голов в 15 матчах.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заинтересовался полузащитником румынского "Стяуа" Деннисом Маном. Об этом сообщает издание Gazeta Sporturilor.

В нынешнем сезоне футболист забил 13 голов в 15 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии. Кроме "Зенита" интерес к 22-летнему Деннису проявляют еще восемь клубов. В их числе турецкий "Фенербахче", итальянские "Рома", "Аталанта" и "Парма", испанская "Севилья", голландский "Фейеноорд", английский "Шеффилд Юнайтед", а также российский "Краснодар", который предложил за игрока 10 млн евро.

Ранее Семак раскрыл трансферные планы "Зенита" в межсезонье.

Фото: Instagram / dennismanofficial