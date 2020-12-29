Семак раскрыл трансферные планы "Зенита" в межсезонье

Специалист уточнил, что ждать многого от трансферной кампании этой зимой не стоит.

В субботу, 16 января, главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак раскрыл планы на ближайшую трансферную кампанию в интервью порталу Sport24.

По словам Семака, многое ждать от от зимней трансферной кампании клуба из-за ряда причин не стоит. Однако планы по усилению состава все же есть. По его мнению, учитывая все события и экономическую ситуацию в мире, реализовать намеченные задачи будет непросто.

Но будем стараться готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему отметил тренер.

На данный момент команда "Зенита" проходит учебно-тренировочные сборы в Дубае.

Ранее мы писали, что баскетбольный "Зенит" обыграл "Жальгирис" в матче Евролиги.

Фото: Piter.TV