Баскетбольный "Зенит" обыграл "Жальгирис" в матче Евролиги

Баскетбольный "Зенит" обыграл "Жальгирис" в 20-м туре Евролиги. Как рассказали в пресс-службе БК, матч, состоявшийся 15 января, завершился со счетом 77:65 в пользу петербуржцев.
"Зенит" обыгрывал литовцев во всех четырех четвертях, результаты каждой из них были следующими: 17:14; 19:22; 20:13; 21:16. Лидерами игры среди игроков клуба признали форвардов Уилла Томаса и Матеуша Понитку, защитника Кевина Пангоса и центрового Артураса Гудайтиса, которого также выбрали лучшим игроком матча.
Благодарим "Жальгирис" за отличную игру, а наших любимых болельщиков за то, что создали прекрасную атмосферу на арене и мотивировали нашу команду идти только вперёд.
пресс-служба БК "Зенит"
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Фото: скрин YouTube / EUROLEAGUE BASKETBALL
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