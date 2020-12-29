Команда потерпела уже четвертое поражение подряд.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккейный СКА проиграл ЦСКА в овертайме со счетом 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). Матч проходил 10 января в Петербурге.

В составе петербургских армейцев дублем отличился Андрей Кузьменко. В составе гостей отличились Артем Сергеев, Иван Телегин и Константин Окулов, который принес победу команде в овертайме.

Команда из Петербурга потерпела уже четвертое поражение подряд. Следующую игру петербургские армейцы проведут 12 января против "Сочи", а московские сыграют с "Динамо" из Риги.

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Фото: Piter.tv