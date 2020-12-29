В Смольном подсказали, где в городе покататься на коньках и лыжах зимой

Всего по городу место около трех сотен.

В Смольном подсказали, где покататься на коньках и лыжах зимой. Список для занятий зимними видами спорта опубликовал городской комитет по физической культуре. Полный список локаций в разных районах города можно увидеть по ссылке.

В частности, в перечне можно найти лыжные трассы, катки для катания с искусственным и настоящим льдом, площадки для игры в хоккей. Больше всего мест для спортивного отдыха отмечено в Курортном и Пушкинском районах.

Тем временем, в Гатчине готовятся строить круглогодичную ледовую арену – Леноблгосэкспертиза одобрила проект строительства будущего комплекса. В начале 2021 года будет решен вопрос со сроками строительства сооружения.

Фото: Piter.tv