В здании появятся мастерская по заточке коньков и служба их проката.

В Гатчине готовятся строить круглогодичную ледовую арену – Леноблгосэкспертиза одобрила проект строительства будущего комплекса. Об этом 4 января рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти. В начале 2021 года будет решен вопрос со сроками строительства сооружения.

Ожидается, что в будущей столице 47 региона появится "хоккейное" ледовое поле 30 х 60 метров, огражденные трибуны на 70 человек. Внутри комплекса планируют возвести тренажерный и гимнастический залы, раздевалки и другие вспомогательные помещения.

В здании появятся мастерская по заточке коньков и служба их проката.

Пропускная способность комплекса — до 260 спортсменов за 1 сутки, в том числе 10 тренеров и судей. Пропускная способность ледовой арены при массовом катании — до ста человек единовременно находящихся на льду.

Тем временем, подрядчик строительства катка в Приморском районе Петербурга получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Крытый каток с искусственным льдом находится на улице Маршала Новикова, 14.

Фото: Piter.tv