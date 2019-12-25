Из-за нарушений на объекте четыре подрядчика сменяли друг друга.

Подрядчик строительства катка в Приморском районе получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Как сообщил 26 декабря портал "Строительный Петербург", работами занималась компания ООО "Норд-Строй". Крытый каток с искусственным льдом находится на улице Маршала Новикова, 14.

Из-за нарушений на объекте четыре подрядчика сменяли друг друга – строительство велось с 2014 года. Контракты расторгались из-за срывов сроков работ.

Текущий подрядчик заступил на работы в июне 2020 года. В двухэтажном здании расположена ледовая арена 30х60 метров, там также есть трибуны для зрителей на 250 человек, зал силовой подготовки, залы акробатики и хореографии.

Для завершения строительства было выделено более 267 641,10 тыс. руб, в том числе 83 181,426 тыс. руб. – из федерального бюджета. – написали на портале.

Здесь также находятся методический кабинет, буфет, раздевалки, душевые, медицинский блок с процедурным кабинетом, сауна, гардеробы для зрителей и для воспитанников спортивных секций, административные помещения.

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Фото: Piter.tv