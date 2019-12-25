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В следующем году правительство Ленобласти пропишется в Гатчине
Сегодня, 14:20
28
smirenny

В следующем году правительство Ленобласти пропишется в Гатчине

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Новым адресом правительства Ленобласти станет улица Киргетова, 1.

В следующем 2021 году Гатчина формально станет столицей Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что правительство сменит адрес регистрации: из здания в центре Петербурга переедет в дом в центре Гатчины. Об этом сообщили 47News. 

Правительство области расположится на улице Киргетова, 1. Изменения внесут в устав в 2021 году. Сначала переезд будет, как отметил глава региона, скорее бумажным. В Гатчину переселят отдельные ведомства, далее начнутся переговоры со структурами, например, с Министерством обороны для перевода активов. 

Ранее мы писали, что Музей-заповедник "Гатчина" сможет принимать до 1 млн посетителей в год.

Фото: Piter.TV

Теги: гатчина, гатчина столица, правительство ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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